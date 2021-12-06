Son dakika haber... Somali'de bir restorana düzenlenen bombalı saldırı 5 kişi öldü
Son dakika gündem haberine göre Somali'de bir restorana düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Somali'de bir restorana düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Baidoa bölgesi Polis Müdürü Ömer Muhammed, AA muhabirine, saldırının ülkenin güneyindeki Güney-Batı eyaletinde faaliyet gösteren kalabalık bir restoranda gerçekleştirildiğini açıkladı.
Muhammed, "Kamufle edilerek restorana sokulan bombanın patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.
Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin asker olduğu bilgisini paylaşan Muhammed, 6 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği açıklandı.
Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri