Son dakika haber: Somali'de askeri üsse bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 3 asker öldü
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Son dakika haber: Somali'de askeri üsse bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 3 asker öldü

Son dakika haber: Somali'de askeri üsse bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 3 asker öldü
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Doğu Afrika ülkesi Somali'de bir askeri üsse bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 3 asker yaşamını yitirdi.

Doğu Afrika ülkesi Somali'de bir askeri üsse bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 3 asker yaşamını yitirdi.

Yerel medyadaki habere göre, Somali'nin Orta Şabelle bölgesinde sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda bazı askerler yaralandı. Saldırıda aralarında üst düzey bir komutanın da bulunduğu en az 3 asker hayatını kaybetti.

Somalili yetkililer, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Eş-Şebab terör örgütü saldırıyı üstlendi ve en az 10 askerin öldüğünü iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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