Son dakika haber: Somali'de 2 çocuğun Afrika Birliği misyonunun ateşinde öldüğü ileri sürüldü
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Son dakika haber: Somali'de 2 çocuğun Afrika Birliği misyonunun ateşinde öldüğü ileri sürüldü

07.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:46
Son dakika haber: Somali'de 2 çocuğun Afrika Birliği misyonunun ateşinde öldüğü ileri sürüldü

Son dakika haber: Somali'de Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) operasyon sırasında açtığı ateşte 2 çocuğun ölümüne yol açtığı iddia edildi.

Somali'de Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) operasyon sırasında açtığı ateşte 2 çocuğun ölümüne yol açtığı iddia edildi.

Garowe Online'ın haberine göre, Aşağı Şabelle bölgesinin Mushaani köyünde AMISOM birliklerinin attığı havan mermisinin isabet ettiği evdeki 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

AA muhabirinin ulaştığı yerel hükümet yetkililerinden Ishak Muhammed, can kayıplarını doğruladı.

AMISOM kayıplara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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