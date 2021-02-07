Son dakika haber: Somali'de 2 çocuğun Afrika Birliği misyonunun ateşinde öldüğü ileri sürüldü

Somali'de Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) operasyon sırasında açtığı ateşte 2 çocuğun ölümüne yol açtığı iddia edildi.

Garowe Online'ın haberine göre, Aşağı Şabelle bölgesinin Mushaani köyünde AMISOM birliklerinin attığı havan mermisinin isabet ettiği evdeki 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

AA muhabirinin ulaştığı yerel hükümet yetkililerinden Ishak Muhammed, can kayıplarını doğruladı.

AMISOM kayıplara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş