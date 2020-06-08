Son dakika haber | Solvent karışımlı atık yağı satmaya çalışan şahsı polis yakaladı Bir son dakika haberine göre Denizli'de solvent karışımlı atık yağları akaryakıt olarak satmaya çalışan şahıs polis tarafından yakalandı.

Denizli'de solvent karışımlı atık yağları akaryakıt olarak satmaya çalışan şahıs polis tarafından yakalandı. Operasyonda 6 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli'de bir şahsın solvent karışımlı atık yağları akaryakıt olarak satmaya çalıştığı bilgisini alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri harekete geçti. Yapılan istihbarat çalışmasının ardından ekipler bir adrese baskın düzenledi. Operasyon kapsamında ismi henüz öğrenilemeyen şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 6 bin litre karışımlı kaçak akaryakıta ise ele konuldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA