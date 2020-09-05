Son dakika haber: SOLOTÜRK ekibi, Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptı
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Son dakika haber: SOLOTÜRK ekibi, Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptı

Son dakika gündem haberi: SOLOTÜRK ekibi, Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptı MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü kapsamında SOLOTÜRK ekibinin, Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptığını bildirdi.

Son dakika haber: SOLOTÜRK ekibi, Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptı
05.09.2020 00:23 | Son Güncelleme: 05.09.2020 00:27


SOLOTÜRK ekibi, Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü kapsamında SOLOTÜRK ekibinin, Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptığını bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü kapsamında SOLOTÜRK ekibimiz Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele Kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." denildi. Ayrıca paylaşı

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Kaynak: DHA

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