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Son dakika haber! Solhanspor, pasör Azizcan Ataoğlan'ı transfer etti

AA / Aydın Arık - Haberler | Spor
Son dakika haber! Solhanspor, pasör Azizcan Ataoğlan'ı transfer etti

Son dakika haberleri... Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, pasör Azizcan Ataoğlan'ı kadrosuna kattı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, pasör Azizcan Ataoğlan'ı kadrosuna kattı.

Solhanspor Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Ataoğlan ile yeni sezon için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, transferin kulüp ve oyuncu için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

AA / Aydın Arık - Spor Haberleri
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