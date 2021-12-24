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Son dakika haber | Solhan'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber | Solhan'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Bingöl'ün Solhan ilçesinde, otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SOLHAN, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde, otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Solhan çarşı merkezi D-300 karayolu Muş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 06 RZ 7227 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü ve D.T.Ö. adında bir çocuk yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, D.T.Ö.'nın tedbir amaçlı Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Son dakika haber | Solhan'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber | Solhan'da trafik kazası: 2 yaralı

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