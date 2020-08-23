Son dakika haber: Söke Sanayi Sitesinde araç yangını Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Söke ilçesi sanayi sitesinde bir araç alev alev yandı.

Aydın'ın Söke ilçesi sanayi sitesinde bir araç alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde bir aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine giden Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri yangını söndürdü. Yanan aracın sanayi sitesinde park halinde bulunan ve trafikten men edilerek hurdaya ayrılmış bir araç olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA