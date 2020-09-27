Son dakika haber! Söke'de yanan ormanlık havadan görüntülendi
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Son dakika haber! Söke'de yanan ormanlık havadan görüntülendi

27.09.2020 10:06 | Son Güncelleme: 27.09.2020 10:11

Son dakika haberine göre Yanan alanın havadan drone görüntüleri Araziden detay görüntüler Vatandaşlarla röportaj Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan, rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Yanan alanın havadan drone görüntüleri

Araziden detay görüntüler

Vatandaşlarla röportaj Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan, rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yanan ormanlık alan havadan görüntülendi.

Son dakika haber! Söke'de yanan ormanlık havadan görüntülendi
Son dakika haber! Söke'de yanan ormanlık havadan görüntülendi
Son dakika haber! Söke'de yanan ormanlık havadan görüntülendi
Son dakika haber! Söke'de yanan ormanlık havadan görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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