Son dakika haber! Söke'de yanan ormanlık havadan görüntülendi
27.09.2020 10:06 | Son Güncelleme: 27.09.2020 10:11
Son dakika haberine göre Yanan alanın havadan drone görüntüleri Araziden detay görüntüler Vatandaşlarla röportaj Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan, rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Yanan alanın havadan drone görüntüleri
Araziden detay görüntüler
Vatandaşlarla röportaj Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan, rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yanan ormanlık alan havadan görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez