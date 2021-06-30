Söke'de tarihi eser operasyonu
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Söke'de tarihi eser operasyonu

Söke'de tarihi eser operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Söke ilçesinde İslami, Bizans ve Roma dönemine ait tarihi objeler ele geçirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde İslami, Bizans ve Roma dönemine ait tarihi objeler ele geçirildi. Operasyonda S.K. isimli şahıs ve aracında yapılan aramada uyuşturucu madde de bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Asayiş ve Jasat ekipleri bir kişinin piyasaya tarihi eser süreceği bilgisine ulaştı. Bilgiyi değerlendiren ekipler, plakası belirlenen otomobili takibe aldı ve Yenidoğan'daki bir akaryakıt istasyonuna girdiği sırada durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada İslami, Bizans ve Roma dönemlerine ait 32 sikke ile 11 tarihi obje ele geçirildi. S.K.'ya ait otomobilde ve ikametinde yapılan aramada da, 5 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet bong, 1 adet el detektörü elde edildi.

Yakalanan tarihi eser ve uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan S.K.'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

(Levent Tuncer/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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