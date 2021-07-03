Son dakika haber... Söke'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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Son dakika haber... Söke'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Son dakika haber... Söke'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Konak Mahallesi Aydın Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. kontrolündeki 09 LZ 897 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki M.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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