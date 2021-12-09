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Son dakika haber | Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Son dakika haber | Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre GAZİANTEP'te yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan Cebrail Şahin (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (DHA) - GAZİANTEP'te yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan Cebrail Şahin (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakkabıcılık yapan 4 çocuk babası Cebrail Şahin, yolda yürürken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Şahin, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Cebrail Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cebrail Şahin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Son dakika haber | Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Son dakika haber | Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Son dakika haber | Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Son Dakika Haberleri

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