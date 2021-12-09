Son dakika haber | Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (DHA) - GAZİANTEP'te yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan Cebrail Şahin (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakkabıcılık yapan 4 çocuk babası Cebrail Şahin, yolda yürürken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Şahin, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Cebrail Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.