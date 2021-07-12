Son dakika haber: Sokakta karşılaştığı husumetlisini tabanca ile öldürdü
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Son dakika haber: Sokakta karşılaştığı husumetlisini tabanca ile öldürdü

Son dakika haber: Sokakta karşılaştığı husumetlisini tabanca ile öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Yaşar Baykara (44), sokakta karşılaştığı husumetlisi Günay Üstünalp'i (45) tabanca ile vurarak öldürdü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Yaşar Baykara (44), sokakta karşılaştığı husumetlisi Günay Üstünalp'i (45) tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen Yaşar Baykara ile Günay Üstünalp, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Baykara, belinden çıkardığı tabanca ile Üstünalp'e 2 el ateş ederek kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Üstünalp, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Üstünalp, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis, olay sonrası kaçan Yaşar Baykara'yı saklandığı komşusunun evinde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baykara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Son dakika haber: Sokakta karşılaştığı husumetlisini tabanca ile öldürdü
Son dakika haber: Sokakta karşılaştığı husumetlisini tabanca ile öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

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