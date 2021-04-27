Son dakika haber | Sokakta darp edilen şahsın hastanede polise tokat attığı anlar kamerada
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Son dakika haber | Sokakta darp edilen şahsın hastanede polise tokat attığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Sokakta darp edilen şahsın hastanede polise tokat attığı anlar kamerada Samsun'da sokakta darp edilerek yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın kendisine yardım etmek isteyen polise tokat atması güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokakta darp edilen şahsın hastanede polise tokat attığı anlar kamerada

SAMSUN - Samsun'da sokakta darp edilerek yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın kendisine yardım etmek isteyen polise tokat atması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Gazi Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilen Ş.Y. adlı şahıs yaralanarak hastanelik oldu. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan Ş.Y.'ye yardım etmek için yanına giden hastanede görevli polis memuru H.Ç., kendisini kimin darp ettiğini sordu. Bu sırada oturduğu yerden anıdan kalkan Ş.Y. polis memuruna birden tokat attı. Gözaltına alınan Ş.Y. İlyasköy Polis Merkezine teslim edildi. İfadesi alınarak 'görevli memuru mukavemet'ten bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.Y. alkollü olduğunu, kendisini kimin darp ettiğini ve polise saldırdığını hatırlamadığını savundu.

Savcı tarafından ifadesi alınan Ş.Y. nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber | Sokakta darp edilen şahsın hastanede polise tokat attığı anlar kamerada
Son dakika haber | Sokakta darp edilen şahsın hastanede polise tokat attığı anlar kamerada
Son dakika haber | Sokakta darp edilen şahsın hastanede polise tokat attığı anlar kamerada
Son dakika haber | Sokakta darp edilen şahsın hastanede polise tokat attığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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