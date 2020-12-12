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Son dakika haber | Sokaklar boş kaldı

12.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:31

Son dakika haberleri: Saat Kulesinde hakim olan sakinlik Boş cadde ve sokaklar Polis ekiplerinin denetimleri Kuşlara yem atılması AKSARAY - Aksaray'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Saat Kulesinde hakim olan sakinlik

Boş cadde ve sokaklar

Polis ekiplerinin denetimleri

Kuşlara yem atılması AKSARAY - Aksaray'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Son dakika haber | Sokaklar boş kaldı
Son dakika haber | Sokaklar boş kaldı
Son dakika haber | Sokaklar boş kaldı
Son dakika haber | Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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Son dakika haberleri | Sokaklar boş kaldı
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Son dakika haberleri | Sokaklar boş kaldı
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