Son dakika haber | Sokaklar boş kaldı
12.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:31
Son dakika haberleri: Saat Kulesinde hakim olan sakinlik Boş cadde ve sokaklar Polis ekiplerinin denetimleri Kuşlara yem atılması AKSARAY - Aksaray'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.
Saat Kulesinde hakim olan sakinlik
Boş cadde ve sokaklar
Polis ekiplerinin denetimleri
Kuşlara yem atılması AKSARAY - Aksaray'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut