Son dakika haber | Sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla vurdu
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Son dakika haber | Sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla vurdu

Son dakika haber | Sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre İstanbul Zeytinburnu'nda sokakta tartıştığı bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

İstanbul Zeytinburnu'nda sokakta tartıştığı bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs tutuklandı. Vurma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazartesi günü Zeytinburnu ilçesi Nuripaşa Mahallesinde meydana gelen "Silahla Kasten Yaralama" konusu ile ilgili olarak çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Kameraları inceleyen ekipler, bahse konu olayı gerçekleştiren şahsın kullanmış olduğu otomobil ve plaka bilgileri tespit etti. İsminin C.V., olduğu öğrenilen şüpheli şahıs, Salı günü polis ekipleri tarafından Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesinde kullanmış olduğu otomobilinin durdurularak yakalandı. "Kasten Yaralama" suçundan yakalanan şahıs, dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Sokak ortasında şahsı vurma anı da saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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