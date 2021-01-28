Son dakika haber: Sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü
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Son dakika haber: Sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü

28.01.2021 09:12 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:17
Son dakika haber: Sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü

Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Menderes ilçesinde, Metin Zeybek (68) sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, Metin Zeybek (68) sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.  

Olay, Menderes ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, Metin Zeybek, yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu.  Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirledi. 

Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan jandarma ekipleri,  saldırgan ya saldırganları belirleyip, yakalanmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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