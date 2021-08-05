Son dakika haber: Sokak ortasında 5 kişiden tekme tokat dayak yedi, yaşananlar kameraya böyle yansıdı

Son dakika habere göre Sokak ortasında 5 kişiden tekme tokat dayak yedi, yaşananlar kameraya böyle yansıdı Dayak yiyen adam otelin resepsiyonuna saklandı Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde 5 kişi bir adamı feci şekilde dövdü.