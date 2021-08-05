Son dakika haber: Sokak ortasında 5 kişiden tekme tokat dayak yedi, yaşananlar kameraya böyle yansıdı
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Son dakika haber: Sokak ortasında 5 kişiden tekme tokat dayak yedi, yaşananlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Sokak ortasında 5 kişiden tekme tokat dayak yedi, yaşananlar kameraya böyle yansıdı Dayak yiyen adam otelin resepsiyonuna saklandı Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde 5 kişi bir adamı feci şekilde dövdü.

Sokak ortasında 5 kişiden tekme tokat dayak yedi, yaşananlar kameraya böyle yansıdı

Dayak yiyen adam otelin resepsiyonuna saklandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde 5 kişi bir adamı feci şekilde dövdü. Yaşanan kavga anlarında dayaktan kaçmak isteyen adam bir otelin resepsiyonuna sığınırken olay anları saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında bir adamı 5 kişi birden henüz bilinmeyen bir şekilde feci şekilde darp etti. Yaşanan anlarda dakikalarca dayak yiyen adam çareyi bir otelin resepsiyonuna sığınmakta buldu. Otelin içerisine de saldırmaya devam eden zanlılar, şahsın kıyafetlerini ve iç çamaşırını parçaladı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Son dakika haber: Sokak ortasında 5 kişiden tekme tokat dayak yedi, yaşananlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber: Sokak ortasında 5 kişiden tekme tokat dayak yedi, yaşananlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber: Sokak ortasında 5 kişiden tekme tokat dayak yedi, yaşananlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber: Sokak ortasında 5 kişiden tekme tokat dayak yedi, yaşananlar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

Esenyurt'ta 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü
Esenyurt'ta 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü
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