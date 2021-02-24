Son dakika haber! Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ölümden döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ölümden döndü

24.02.2021 08:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 08:57
Son dakika haber! Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ölümden döndü

Son dakika haberleri... MERSİN'de sabah yürüyüşü yapan 5 çocuk annesi Perihan Sarmış (63), sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

MERSİN'de sabah yürüyüşü yapan 5 çocuk annesi Perihan Sarmış (63), sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Vücudunda çok sayıda yara alan Sarmış, çevredekilerin yardımı ile kurtuldu.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Perihan Sarmış, her sabah yaptığı gibi spor için dere kenarındaki yürüyüş yoluna gitti. Yolun yarısına gelen Sarmış'a bir anda 5 sokak köpeği saldırdı. Çok sayıda yara alan ve vücudunda boğuşmadan kaynaklı morluklar oluşan Sarmış'ı çevredekiler kurtardı. Ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sarmış, 12 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Vücudunun birçok yerinde diş izi ve morluk oluşan Sarmış, ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

12 GÜN HASTANEDE YATTIMucizevi biçimde hayatta kaldığını dile getiren Sarmış, "Her sabah yaptığım yürüyüş için dere kenarına geldim. Yolu yarılamışken bir anda 5 köpek saldırdı. Karşı koymaya çalıştım ama her tarafımı ısırdılar. Boğazımı ısırmasınlar diye kolumu koydum. Ensemden ısırdılar. O an öleceğimi sandım. Çevredekilerin yardımı ile hayatta kaldım. 12 gün hastanede kaldım" dedi.'GECELERİ UYKU UYUYAMIYORUM'Başıboş köpeklerin kontrol altına alınmasını isteyen Sarmış, "Canımı zor kurtardım. Bir an öleceğimi düşündüm. Çok korktum. Geceleri uyku uyuyamıyorum. Bu köpeklerin sokakta başıboş gezmemeleri gerekiyor. Benim başıma gelen başkasının da başına gelebilir. İhmali olanlardan şikayetçiyim" diye konuştu.'ANNEM AĞIR YARALAR ALMIŞ'Perihan Sarmış'ın kızı Pervin Boyağ (39) ise annesini gördükten sonra şoke olduğunu söyleyerek, "Annem ağır yaralar almış, canını zor kurtarmış. İhmali olanlardan şikayetçiyiz" ifadesini kullandı.

Perihan Sarmış'a yardım eden mahalleli Cemal Alak da başı boş köpeklerden şikayet ederek, "Geldiğimizde yerde yatıyordu, her tarafı kan içindeydi" dedi.


Son dakika haber! Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ölümden döndü
Son dakika haber! Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ölümden döndü
Son dakika haber! Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ölümden döndü
Son dakika haber! Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ölümden döndü
Son dakika haber! Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ölümden döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Ezgi Mola Aleyna Tilki Meghan Markle
Spor Can Bartu Cenk Tosun Hakan Kutlu Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Mart Manisa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ölümden döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 09:07:44. #1.14#
title