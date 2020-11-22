Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı
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Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı

22.11.2020 21:46 | Son Güncelleme: 22.11.2020 21:50
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı

Son dakika haberine göre Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polis ekipleri tedbirleri üst seviyeye çıkardı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polis ekipleri tedbirleri üst seviyeye çıkardı. Kısıtlamanın ikinci gününde de kentin meydan, cadde ve sokakları boşkaldı.

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması bugün de saat saat 20.00 itibari ile başladı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte kent genelinde polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri uygulama yaparken bazı ekipler ise işlek cadde ve sokaklarda nöbet tutmaya başladı.

Kısıtlama kararında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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