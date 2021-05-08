Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı
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Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokakta aralarında husumet bulunan şahsın takibi sonucu silahlı saldırıya uğrayan genç yaralanarak hastanelik oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı

SAMSUN - Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokakta aralarında husumet bulunan şahsın takibi sonucu silahlı saldırıya uğrayan genç yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan şahıslar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokakta bir araya geldi. Büro olarak kullandığı iş yerinde oturan A.S.(30), iş yerinin camını tıklayarak kendisini dışarı çağıran husumetlisi E.T.'nin silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağından yaralanan A.S. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen E.T. ve yanında bulunan 3 kişi 06 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olay yerinden kaçan E.T. ile yanındaki M.K., R.B. ve Y.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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