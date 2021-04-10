Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim
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Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

Son dakika gündem haberi... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Gölbaşı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması süresince güvenlik güçleri, tedbirleri üst seviyeye çıkardı.

Kısıtlamanın başladığı dakikalardan itibaren kentin meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.

Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri kırsalda da jandarma ekipleri uygulama yaptı.

İlçe merkezindeki işlek cadde ve sokaklar, polis araçları tarafından denetlendi.

Kısıtlama kararında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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