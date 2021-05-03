Son dakika 3. sayfa: Sokağa çıkma kısıtlamasında 500 kişilik protestoya polis müdahalesi
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Son dakika 3. sayfa: Sokağa çıkma kısıtlamasında 500 kişilik protestoya polis müdahalesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre İntihar ettiği iddia edilen Kırklarelili asker için Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa dökülen yaklaşık 500 kişilik gruba polis müdahale etti.

İntihar ettiği iddia edilen Kırklarelili asker için Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa dökülen yaklaşık 500 kişilik gruba polis müdahale etti. Çok sayıda polis ekibinin bölgeye sevk edildiği olayda, grup olaysız şekilde dağıtıldı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 500 kişilik Roman grubu sokağa çıkma kısıtlamasında eylem yaptı. Erenler ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde sokaklara dökülen Roman vatandaşların protestosu üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce adeta abluka altına alınan bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, vatandaşları sakinleştirerek grubun dağılmasını sağladı.

Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Son dakika 3. sayfa: Sokağa çıkma kısıtlamasında 500 kişilik protestoya polis müdahalesi
Son dakika 3. sayfa: Sokağa çıkma kısıtlamasında 500 kişilik protestoya polis müdahalesi
Son dakika 3. sayfa: Sokağa çıkma kısıtlamasında 500 kişilik protestoya polis müdahalesi
Son dakika 3. sayfa: Sokağa çıkma kısıtlamasında 500 kişilik protestoya polis müdahalesi
Son dakika 3. sayfa: Sokağa çıkma kısıtlamasında 500 kişilik protestoya polis müdahalesi
Son dakika 3. sayfa: Sokağa çıkma kısıtlamasında 500 kişilik protestoya polis müdahalesi
Son dakika 3. sayfa: Sokağa çıkma kısıtlamasında 500 kişilik protestoya polis müdahalesi
Son dakika 3. sayfa: Sokağa çıkma kısıtlamasında 500 kişilik protestoya polis müdahalesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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