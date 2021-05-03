Son dakika 3. sayfa: Sokağa çıkma kısıtlamasında 500 kişilik protestoya polis müdahalesi

Gelen son dakika haberlerine göre İntihar ettiği iddia edilen Kırklarelili asker için Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa dökülen yaklaşık 500 kişilik gruba polis müdahale etti.