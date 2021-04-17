Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Bolu kent meydanı ve İzzet Baysal Caddesi'ndeki sakinlik Polis ekiplerinin denetimleri BOLU - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Bolu'da sessizlik hakim oldu.

Bolu kent meydanı ve İzzet Baysal Caddesi'ndeki sakinlik

Polis ekiplerinin denetimleri BOLU - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Bolu'da sessizlik hakim oldu.

Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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