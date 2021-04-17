Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Son dakika haberleri... Bolu kent meydanı ve İzzet Baysal Caddesi'ndeki sakinlik Polis ekiplerinin denetimleri BOLU - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Bolu'da sessizlik hakim oldu.