Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

27.02.2021 14:08 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:12

Son dakika haberler: Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bilecik'te sessizlik hakim oldu.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bilecik'te sessizlik hakim oldu.

Bilecik'te vatandaşların yoğun bulunduğu meydan, cadde ve yollar, kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Denetimlerini sürdüren emniyet ekipleri, dışarıda bulunan kişilerin izinlerinin olup olmadığını kontrol etti.

Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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