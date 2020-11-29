Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Gelen son dakika haberlerine göre Boş kalan cadde sokaklar KARS - Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların riayet ettiği görüldü.

Boş kalan cadde sokaklar

KARS - Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların riayet ettiği görüldü. Kenttin en işlek caddelerinden Kazım Karbekir Paşa, Faikbey ve Cumhuriyet Caddesi sessizliğe büründü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan