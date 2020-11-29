Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

29.11.2020 21:47 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:52

Gelen son dakika haberlerine göre Boş kalan cadde sokaklar KARS - Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların riayet ettiği görüldü.

Boş kalan cadde sokaklar

KARS - Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların riayet ettiği görüldü. Kenttin en işlek caddelerinden Kazım Karbekir Paşa, Faikbey ve Cumhuriyet Caddesi sessizliğe büründü.

Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Bülent Arınç Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Demet Akalın Seren Serengil
Spor Falcao Fuat Çapa Erol Bulut Ozan Tufan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Bursa Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 21:52:24. #1.15#
title