Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
29.11.2020 21:47 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:52
Gelen son dakika haberlerine göre Boş kalan cadde sokaklar KARS - Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların riayet ettiği görüldü.
Boş kalan cadde sokaklar
KARS - Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların riayet ettiği görüldü. Kenttin en işlek caddelerinden Kazım Karbekir Paşa, Faikbey ve Cumhuriyet Caddesi sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan