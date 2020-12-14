Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye ceza kesildi
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Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye ceza kesildi

14.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:19
Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye ceza kesildi

Son dakika haberleri: Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle drone ile denetim yaptı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle drone ile denetim yaptı.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 kişiye para cezası kesildi. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 2 gün sokağa çıkma kısıtlamasına Ardahan'da 21 kişinin uymadığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki yasağı ihlal eden 21 kişiye, 3.150 TL'den toplam 66.150 TL para cezası uygulandı. - ARDAHAN

Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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