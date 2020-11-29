Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (2)
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Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (2)

29.11.2020 10:32 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:38

Bir son dakika haberine göre 15 Temmuz Kızılay Meydanı 15 Temmuz Kızılay Meydanında denetim yapan polis ekipleri Yoldan geçen araçlar Vatandaşların yürümesi ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiANKARA - Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.

15 Temmuz Kızılay Meydanı

15 Temmuz Kızılay Meydanında denetim yapan polis ekipleri

Yoldan geçen araçlar

Vatandaşların yürümesi ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

ANKARA - Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. (2)

Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (2)
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (2)
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (2)
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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