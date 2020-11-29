Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (2)
29.11.2020 10:32 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:38
Bir son dakika haberine göre 15 Temmuz Kızılay Meydanı 15 Temmuz Kızılay Meydanında denetim yapan polis ekipleri Yoldan geçen araçlar Vatandaşların yürümesi ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiANKARA - Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.
15 Temmuz Kızılay Meydanı
15 Temmuz Kızılay Meydanında denetim yapan polis ekipleri
Yoldan geçen araçlar
Vatandaşların yürümesi ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
ANKARA - Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat