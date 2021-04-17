Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Erzincan Ordu, 13 Şubat, Halit Paşa ve Fevzi Paşa caddelerinde hakim olan sakinlik Polis ekiplerinin denetlemeleri ERZİNCAN - Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Gelecek Partisi'nden hükümete 3600 ek gösterge göndermesi! 'Polise hakkını ver' etiketiyle video paylaştılar
Gelecek Partisi'nden hükümete 3600 ek gösterge göndermesi! "Polise hakkını ver" etiketiyle video paylaştılar

Erzincan Ordu, 13 Şubat, Halit Paşa ve Fevzi Paşa caddelerinde hakim olan sakinlik

Polis ekiplerinin denetlemeleri ERZİNCAN - Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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