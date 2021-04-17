Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Gelen son dakika haberlerine göre Erzincan Ordu, 13 Şubat, Halit Paşa ve Fevzi Paşa caddelerinde hakim olan sakinlik Polis ekiplerinin denetlemeleri ERZİNCAN - Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.