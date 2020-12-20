Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika gündem haberine göre Adnan Menderes Bulvarı Atatürk Bulvarı Site Cami ve çevresinden görüntüler Atakum sahilinden görüntüler Baruthane Balıkçı Barınağı Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle...
Adnan Menderes Bulvarı
Atatürk Bulvarı
Site Cami ve çevresinden görüntüler
Atakum sahilinden görüntüler
Baruthane Balıkçı Barınağı Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun