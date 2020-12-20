Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Son dakika gündem haberine göre Adnan Menderes Bulvarı Atatürk Bulvarı Site Cami ve çevresinden görüntüler Atakum sahilinden görüntüler Baruthane Balıkçı Barınağı Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle...