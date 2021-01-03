Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (2)
03.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:29
Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri Ulus'da Çankırı caddesinde araçları durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı.
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri Ulus'da Çankırı caddesinde araçları durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı