Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (2)
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Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (2)

03.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:29

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri Ulus'da Çankırı caddesinde araçları durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri Ulus'da Çankırı caddesinde araçları durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı. (2)

Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (2)
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (2)
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (2)
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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