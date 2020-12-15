Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam etti
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Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam etti

15.12.2020 05:36 | Son Güncelleme: 15.12.2020 05:47
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam etti

Son dakika haber: KORONAVİRÜS salgını ile kapsamında alınan hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ederken polis ekipleri gece boyunca denetimlerini sürdürdü.

KORONAVİRÜS salgını ile kapsamında alınan hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ederken polis ekipleri gece boyunca denetimlerini sürdürdü. 

Dünya genelinde can almaya devam eden koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta içi her gün akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması devam etti. Kısıtlamaların başlaması ile birlikte İstanbul'da bir çok noktada denetimlere devam edildi. Denetimlerde vatandaşların evrakları kontrol edildi. Kısıtlama kurallarına uymayanlara idari para cezası kesildi.

TURİSTLER GÖRÜNTÜLENİNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Polis, denetlemenin yapıldığı noktalardan biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yağışlı havaya rağmen denetimlerinin gece boyunca aralıksız devam ettirdi. Kısıtlamalardan muaf olan bir grup turist pasaport kontrolü yapıldığı sırada görüntülenince gazetecilere tepki gösterdi. Çıkardığı montunu havaya kaldıran bir turist görüntü alınmasına engel olmaya çalıştı.


- İstanbul
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam etti
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam etti
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam etti
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam etti
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam etti
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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