ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

06.03.2021 22:03 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:08

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "Yüksek ve Çok Yüksek Risk" kategorisinde bulunan illerde Cumartesi 21.00'den, Pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kente sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "Yüksek ve Çok Yüksek Risk" kategorisinde bulunan illerde Cumartesi 21.00'den, Pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kente sessizlik hakim oldu.

Zonguldak'ta diğer zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi Madenci Anıtı önü sakinleşti.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, polis ekipleri de bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.

ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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