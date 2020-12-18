Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması
18.12.2020 22:24 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:28
Son dakika haberler: Kent meydanı Boş sokak ve caddeler Polis ekiplerinin denetimi Temizlik görevlilerinin çalışması KİLİS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu.
Kent meydanı
Boş sokak ve caddeler
Polis ekiplerinin denetimi
Temizlik görevlilerinin çalışması KİLİS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz