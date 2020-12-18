Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması
18.12.2020 21:40 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:55
Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Malatya'da sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Malatya'da sessizlik hakim oldu.
Malatya'da kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı. Güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetim yaptı.
Genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği azaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut