Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması

Son dakika gündem haberine göre İsmet Paşa Caddesi'nden detay Atapark'tan detay Boşalan cadde ve sokaklardan detay Ekiplerin denetimlerinden detay Banaz ilçesinde cadde ve sokaklardan detay UŞAK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Uşak'ta...