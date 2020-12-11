Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması

11.12.2020 22:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:47

Son dakika gündem haberine göre İsmet Paşa Caddesi'nden detay Atapark'tan detay Boşalan cadde ve sokaklardan detay Ekiplerin denetimlerinden detay Banaz ilçesinde cadde ve sokaklardan detay UŞAK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Uşak'ta...

İsmet Paşa Caddesi'nden detay

Atapark'tan detay

Boşalan cadde ve sokaklardan detay

Ekiplerin denetimlerinden detay

Banaz ilçesinde cadde ve sokaklardan detay UŞAK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Uşak'ta cadde, sokak ve meydanlar sessiz kaldı.

Kentin işlek noktalarından 15 Temmuz Şehitleri Meydanı, İsmet Paşa Caddesi ve Atapark sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlere başladı.

Ekipler tarafından dışarıda olan araç ve vatandaşlar durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.

Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması
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