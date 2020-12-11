Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika gündem haberine göre İsmet Paşa Caddesi'nden detay Atapark'tan detay Boşalan cadde ve sokaklardan detay Ekiplerin denetimlerinden detay Banaz ilçesinde cadde ve sokaklardan detay UŞAK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Uşak'ta...
İsmet Paşa Caddesi'nden detay
Atapark'tan detay
Boşalan cadde ve sokaklardan detay
Ekiplerin denetimlerinden detay
Banaz ilçesinde cadde ve sokaklardan detay UŞAK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Uşak'ta cadde, sokak ve meydanlar sessiz kaldı.
Kentin işlek noktalarından 15 Temmuz Şehitleri Meydanı, İsmet Paşa Caddesi ve Atapark sessizliğe büründü.
Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlere başladı.
Ekipler tarafından dışarıda olan araç ve vatandaşlar durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık