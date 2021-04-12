Son dakika haber: Sokağa çıkanlar polisten kaçamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Sokağa çıkanlar polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Sokağa çıkanlar polisten kaçamadı

Son dakika haberine göre Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hafta sonu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak
Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı
Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hafta sonu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi. Malatya'da bir günde 36 kişiye 32 bin 400 TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, kısıtlamaya uymayıp sokağa çıktığı tespit edilen 36 kişiye 900'er TL'den toplam 32 bin 400 TL ceza kesildi.

Diğer yandan, Covid-19 hastası olup evde izole olması gerekirken dışarı çıkan 15 kişi ise yurda yerleştirildi. Yurtta ise 57 Covid-19 hastasının kaldığı öğrenildi. Evde izolasyon kuralına uymayıp dışarı çıkan 2 kişi de tekrar evlerine yönlendirildi. - MALATYA

Son dakika haber: Sokağa çıkanlar polisten kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Özdemir Perihan Savaş İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Arda Turan Ersun Yanal Ali Palabıyık Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Sokağa çıkanlar polisten kaçamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:00:21. #1.14#
title