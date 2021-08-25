Son dakika haber: Söğütlü Kalesi'ni turizme kazandırma çalışmaları başladı
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Son dakika haber: Söğütlü Kalesi'ni turizme kazandırma çalışmaları başladı

Son dakika haber: Söğütlü Kalesi'ni turizme kazandırma çalışmaları başladı
Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Söğütlü ilçesindeki tarihi kalenin turizme kazandırılması için çalışmaların başladığı bildirildi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesindeki tarihi kalenin turizme kazandırılması için çalışmaların başladığı bildirildi.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, kalede yapılan çalışmaları yerinde inceledikten sonra AA muhabirine, Söğütlü Kalesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığınca iki arkeolog, iki mimar ve 5 diğer personelle kale içi ve dışında sondaj çalışmalarına başlandığını belirtti.

Sondaj çalışmalarının kalenin kimliğini ortaya çıkaracağını ifade eden Özten, şunları kaydetti:

"Yıllardan beri geçtiğimiz giriş kapısı açılmış, temizlenmiş durumda. İlgili arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Bizler de temizlik ve diğer istenilen malzemeleri temin ediyoruz. Bu konuda belediyemizden bir arkadaşımızı da kalede yapılacak çalışmalarda yardımcı olması için görevlendirdik. İnşallah en yakın bir zamanda tarihi kalemizin kimliğini tam olarak çıkartıldıktan sonra kültür turizmine katarız. Tarihi kalemizde yapılan çalışımalar hakkında Sayın Valimize de gerekli bilgiyi verdik kendisi de en yakın bir zamanda kaleyi yerinde görmek istiyor."

Özten'e, Belediye Başkan yardımcıları Adem Fidan ve Murat Tınaz eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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