Son dakika haber: Söğütlü'de kanala devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Bir son dakika haberine göre Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde su kanalına devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde su kanalına devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Berkant Kargün'ün (19) kullandığı 54 E 4244 plakalı motosiklet, Sakarya Caddesi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Kargün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu