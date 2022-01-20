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Son dakika haber | Söğütlü Belediyesinden İlçe Emniyet Müdürlüğüne drone hediyesi

Son dakika haber | Söğütlü Belediyesinden İlçe Emniyet Müdürlüğüne drone hediyesi
AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Söğütlü Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne drone hediye etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Söğütlü Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne drone hediye etti.

Kaymakam Cevat Gün'ün makam odasında Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, İlçe Emniyet Müdürü Ümit Karatepe, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tınaz ve Zabıta Müdürü Turhan Bölükbaşı'nın katılımıyla drone teslimi yapıldı.

Gün, emniyet ve jandarma teşkilatının ilçedeki çalışmalarından memnun olduklarını dile getirerek, bu anlamlı hediyenin, karadan olduğu gibi havadan da denetimlerin daha sağlıklı yapılmasını sağlayacağını belirtti.

Özten, asayiş yönünden iyi durumda olduklarını anlatarak, emniyetin çalışmalarına her daim destek vereceklerini kaydetti.

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

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