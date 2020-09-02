Son dakika haber! Soğuksu Milli Parkı'nda yangın (2) Son dakika haberi: VALİ ŞAHİN: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIAnkara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kızılcahamam ilçemizde Soğuksu Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmış olup,...

VALİ ŞAHİN: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kızılcahamam ilçemizde Soğuksu Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmış olup, söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Söndürme çalışmalarına katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA