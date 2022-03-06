Son dakika haber | Sodexo kadın çalışan oranını yüzde 53'e yükseltti

Cinsiyet eşitliği anlayışını kurum kültürü haline getiren Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, kadın çalışan oranını yüzde 53'e yükseltti.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, cinsiyet dengesinin korunması, yönetim seviyesinde ve teknoloji ekiplerinde kadın çalışan sayısının artırılması, genç kadınların kariyer hayatlarında desteklenmesi için yeni projelere imza atan şirket, farkındalık yaratan çalışmalarıyla sektöründe öncü rol oynuyor.

Toplam istihdamı içinde kadın çalışan oranı yüzde 53 olan Sodexo Türkiye'de, yönetici kademesinde kadın oranı yüzde 43. İcra kurulu üyelerinin yüzde 33'ü kadınlardan oluşan Sodexo Türkiye'de son 6 ayda yeni işe alımlardaki kadın çalışan oranı ise yüzde 70 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Eda Uluca Özcan, iş yerinde cinsiyet dengesinin sağlanmasının Sodexo'nun en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kadın çalışanlarımızın iş hayatındaki konumlarını güçlendirmeyi, onları cesaretlendirerek kariyer yolculuklarında desteklemeyi çok önemsiyoruz. Kadınların potansiyeline yapılacak yatırımın ülkemizi çok daha ileri bir noktaya taşıyabileceğine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla Türkiye ortalamasının çok üzerinde olsak da önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz çalışmalarla, yönetimde söz sahibi kadın yönetici oranını daha da artırmayı hedefliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde 'SoTogether' inisiyatifi ile ideal cinsiyet dengesini sağlayacak politikalar geliştiriyoruz."

"IT departmanındaki kadın çalışan oranı 3 kat arttı"

Eda Uluca Özcan, kadın çalışan oranının genellikle düşük olduğu IT ve satış ekiplerinde de kadın istihdamının arttırılmasına yönelik yaptıkları çalışmalar ile başarılı sonuçlar elde ettiklerini bildirdi.

Erkek çalışanların ağırlıkta olduğu IT ve satış departmanlarında kadın oranını artırmak üzere insan kaynakları ekipleriyle önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Özcan, "Bu çalışmalar sayesinde yüzde 20 olan satış bölümündeki kadın yönetici oranını yüzde 38'e, yüzde 10 olan IT bölümündeki kadın çalışan oranını ise yüzde 30'a yükselttik. Tüm bu çalışmalarımız sayesinde Sodexo olarak Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından düzenlenen 'Kadın Dostu Markalar 2022 Farkındalık Ödülleri'nde 'Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği' alanında 'Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği' kategorisinde ödül kazandık." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni de (WEPs) imzalayan Sodexo, kadınların ve gençlerin iş gücüne daha fazla katılmaları ve kariyerlerinde desteklenmeleri için faaliyet gösteren STK'lar ile mentorluk ve işe alım konularında yakın iş birliği içinde çalışıyor.