Son dakika haber | Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı
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Son dakika haber | Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı

Son dakika güncel haberine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, "Ayasofya konusu Türkiye açısından, egemenliğimiz açısından çok önemli bir karardır.

Son dakika haber | Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı
01.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:55

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, "Ayasofya konusu Türkiye açısından, egemenliğimiz açısından çok önemli bir karardır." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve BBP heyetleriyle görüşmenin ardından Demokrat Parti, MHP, AK Parti, Gelecek Partisi, HÜDA-PAR, İYİ Parti ve DEVA Partisi ile videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Görüşmelerde, Yeniden Refah Partisi adına Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Yurt dışı Vatandaşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Yüksel ve MKYK Üyesi Abdülkadir Yılmaz hazır bulundu.

AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Murat Öz'den oluşan heyet ile bayramlaşma görüşmesi gerçekleştirildi.

Bekin, bayram dileklerini ilettikten sonra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti ailesinin bayramını kutladığını ve selamlarını ilettiğini söyledi.

AK Parti ailesinin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Bekin, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi çeperleyen sorunlar ne yazık ki Türkiye'ye yansıyor. Özellikle Kuzey Suriye'de yaşanan olaylar, Irak'ta yaşanan olaylar, Kıbrıs sendromu, Yunanistan'la yaşanan sorunlar ve Libya'daki gelişmeler bizleri derinden üzmekte ve endişeye sevk etmektedir. Bu tabii milli politika olması açısından biz gerek demeçlerimizle gerek açıklamalarımızla her zaman için devleti önceleyen politikalarda iktidara köstek olmak yerine onun yanında yer almayı yeğlemişizdir."

Bekin, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına yönelik parti olarak duydukları memnuniyeti belirterek, "Ayasofya konusu Türkiye açısından, egemenliğimiz açısından çok önemli bir karardır. Bu kararın alınmasında büyük özveri gösteren tüm taraflara, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Yeniden Refah Partisinde, Vatan Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Kadın Kolları Genel Yönetim Kurulu Üyesi Şule Uncu ve Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Güven, Anavatan Partisi adına genel başkan yardımcıları Semih Narlı ve Cemil Akbulut ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Durum, BBP adına Genel Sekreter Üzeyir Tunç, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Dilek Keskin ve MKYK Üyesi Mahmut Burkankulu, Demokrat Parti adına Genel Başkan yardımcıları Muhammet Kelleci ile Nuran Talu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Kiper Ulusoy, MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Merve Menekşe ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, CHP adına Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Parti Meclisi üyeleri Deniz Demir, Pınar Uzun ve Ahmet Hakan Uyanık, Gelecek Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Seren Yıldız Öztürk ve Burçak Başbuğ Erkan, HÜDA-PAR adına Genel Sekreter Şehzade Demir ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, İYİ Parti adına Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin, GİK Üyesi Aylin Cesur ile Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Orhun Bilenler ve DEVA Partisi adına Genel Başkan Yardımcısıları İdris Şahin, Sanem Oktar ve Ali Rıza Babaoğlan'dan oluşan heyetlerle ile bayramlaşma görüşmesi gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

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