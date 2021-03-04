Son dakika haber... Siyasi parti liderleri askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajları paylaştı

Son dakika haber: Siyasi parti genel başkanları, Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı diledi.

Siyasi parti genel başkanları, Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman evlatlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada da Akşener'in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak helikopter kazası nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve millete başsağlığı dilediği bildirildi.

Ayrıca, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul