KAHRAMANMARAŞ - Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

KAHRAMANMARAŞ - Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi gözaltına alındı

20.01.2021 00:25 | Son Güncelleme: 20.01.2021 00:56

Kahramanmaraş'ta sivil polislerin önünü keserek, kendisini polis olarak tanıtan kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta sivil polislerin önünü keserek, kendisini polis olarak tanıtan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, S.K. (32), 46 LT 683 plakalı otomobil ile merkez Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde devriye gezen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekip aracının önünü kesti.

Kendisini polis olarak tanıtan ve ekiptekilerden izin belgelerini göstermesini isteyen kişi, araçtakilerin polis olduğunu fark ettiğinde bıçak çekerek ekiptekileri tehdit etti.

Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen ve gözaltına alınan kişi, ekip otosunun kafesine konuldu.

Kendisinden alkometreyi üflemesi istenen şüpheli, ekiplere zorluk çıkarttı.

Gazetecilerin, "Neden kendini polis olarak tanıttın?" sorusuna, "Uyuşturucu satacaklar sandım. Eğer çalışma izinleri yoksa diye sordum." şeklinde cevap verdi.

Gözaltına alınan S.K, işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

KAHRAMANMARAŞ - Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ - Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ - Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ - Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Vladimir Putin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ - Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 00:56:49. #1.14#
title