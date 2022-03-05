Son dakika haber... Sivil polis aracına, hasımları sanarak ateş etmiş

ADANA'da, sokak ortasında elinde silahla yürürken 'dur' ihtarında bulunan sivil polislere ateş eden Ergün D. (29) ile kuzeni Süleyman D. (19), adliyeye sevk edildi. Ergün D.'nin, uyuşturucu nedeniyle husumetli olduğu grubun aracı zannedip, sivil polis otosuna ateş açtığı öğrenildi.

Olay, 3 Mart günü saat 22.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan, Seyhan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'nde görevli sivil ekip, elinde silahla yürüyen şüpheliyi fark etti. Şüpheli, 'dur' ihtarında bulunan polislerin üzerine ateş açtı. Şüphelinin silahından çıkan mermi, ekip aracına isabet etti. Polisin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye Asayiş, TEM ve Özel Harekat şubelerinden çok sayıda ekip sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ergün D. ile Süleyman D., adliyeye sevk edildi.