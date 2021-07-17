Son dakika haber | Sıvı uyuşturucuya içecek görüntüsü verdi, jandarmadan kaçamadı
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Son dakika haber | Sıvı uyuşturucuya içecek görüntüsü verdi, jandarmadan kaçamadı

Son dakika haber | Sıvı uyuşturucuya içecek görüntüsü verdi, jandarmadan kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde satışa sunma hazırlığında olan yabancı uyruklu şahsın Bakırköy ve Fatih ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde satışa sunma hazırlığında olan yabancı uyruklu şahsın Bakırköy ve Fatih ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda; evin çeşitli yerlerine saklanmış sıvı halde uyuşturucu (Metamfetamin) ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde; (M.K.) isimli bir şahsın, yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde piyasaya süreceği bilgisi alındı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde (M.K.)'nin yakalanmamak için Fatih ve Bakırköy ilçelerinde farklı adreslerde ev kiraladığı, bu farklı adreslerden irtibatlı bulunduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi.

İçecek görüntüsü verilen sıvı uyuşturucular buzdolabından çıktı

Jandarma ekiplerince; söz konusu şahsın kiraladığı evlere eş zamanlı baskın yapıldı. Evde arama yapan Jandarma ekipleri; (M.K.)'nin sıvı haldeki uyuşturucu maddeleri buzdolabının derin dondurucu bölümünde gizlediğini, uyuşturucu maddelere içecek görüntüsü vermek için plastik pet şişelere koyduğunu belirledi.

Panikle klozete döktü Jandarma'nın gözünden kaçamadı

Baskın esnasında Jandarma ekiplerini karşısında görünce panikleyen (M.K.), sıvı uyuşturucuyu klozete döktü. Banyoda arama yapan ekipler, klozetin içindeki uyuşturucuyu fark etti. Klozetteki uyuşturucu maddeye çıkarılarak el konuldu. Şüphelinin belirlenen adreslerinde evin değişik yerlerine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Yakalanan (M.K.), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliyle bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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