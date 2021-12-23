Son dakika haber: Siverek Belediyesine silahlı saldırı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçe belediye binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken olay yerine giden polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından belediye binasına ateş açıldı. Başkanlık makamının hedef alındığı saldırıda mermilerden biri Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın odasının camına isabet etti. Saldırıda yaralanan olmazken olay yerine giden polis ekipleri, bölgede inceleme yaparak saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Geçen sene de belediyede silahlı kavga yaşanmış, kavgada başkanın hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğulları bacağından yaralanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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