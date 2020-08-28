Son dakika haber | Sivasspor'un yeni transferi Casimir Ninga sağlık kontrolünden geçirildi Son dakika haberleri: Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Casimir Ninga, sağlık kontrolünden geçirildi.

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Casimir Ninga, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transfer Casimir Ninga, Medicana Sivas Hastanesinde ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA