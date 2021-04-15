Son dakika haber! Sivasspor Merkez Futbol Okulunun eğitimlerine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verildi
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Son dakika haber! Sivasspor Merkez Futbol Okulunun eğitimlerine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verildi

Son dakika haber! Sivasspor Merkez Futbol Okulunun eğitimlerine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verildi
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sivasspor Merkez Futbol Okulunun eğitimlerine, 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar ara verildiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sivasspor Merkez Futbol Okulunun eğitimlerine, 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar ara verildiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ülkemizde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ramazan ayı ile kısmi kapanma uygulaması hayata geçirildi. Alınan önlemler gereği Sivasspor Merkez Futbol Okulu eğitimlerine 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar ara veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, seyircisiz oynanacak futbol müsabakalarında görevliler dışında protokol tribününe 20'şer kişi alınabileceği ve talimatta belirtilen kişilerin dışında kimsenin stadyuma giremeyeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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